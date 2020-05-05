В Пентагоне заявили, что США беспокоят ракетные технологии Ирана

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Запущенный Ираном в космос военный спутник не вызывает у американских властей особого беспокойства с точки зрения обеспечения национальной безопасности, однако их беспокоит само развитие Тегераном ракетных технологий. Об этом заявил во вторник на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"По поводу самого спутника мы сильно не обеспокоены, однако ракетные технологии <...> и уроки, которые из них извлечены, - это вызывает беспокойство, поскольку различные ракеты могут выполнять различные задачи. Одна может выводить спутник, а другая может нести какое-либо устройство, которое может взрываться", - сказал он.

Ранее США, Великобритания и Франция высказали осуждение и обеспокоенность в отношении запуска Ираном военного спутника. Как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран не делает ничего, что противоречило бы резолюции 2231 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной проблеме, в то время как США и Европа не выполняют ее условия. По его словам, Тегеран не нарушает условия резолюции, поскольку "у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, которые могут нести [ядерный заряд]".

22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием Noor. По данным агентства Мехр, аппарат выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qased.