Лидеры ЕС и стран Западных Балкан обсудят европейские перспективы, но не расширение союза

БРЮССЕЛЬ/ЗАГРЕБ, 6 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза проведут в среду онлайн-саммит с лидерами Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и непризнанного Косова, на котором обсудят их европейские перспективы. Однако, как сообщил во вторник журналистам в Брюсселе представитель ЕС, европейские лидеры не намерены затрагивать тему вступления в сообщество.

Изначально саммит Евросоюз - Западные Балканы должен был пройти в Загребе и стать главным событием хорватского председательства в Совете ЕС, которое продлится до 1 июля. Однако из-за пандемии встреча сначала была отменена, а затем председатель Евросовета Шарль Мишель решил провести ее в формате видеоконференции.

По словам представителя ЕС, на саммите будет подтверждена "неизменная приверженность региона политическим, экономическим и социальным преобразованиям", а вопрос расширения ЕС не будет обсуждаться, так как не входит в повестку встречи. Стороны обсудят также сотрудничестве в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Как ожидается, участники саммита примут совместную декларацию.

Ожидания Западных Балкан

По данным хорватского агентства HINA, участие в видеоконференции уже подтвердили премьер-министр Албании Эди Рама, глава технического правительства Северной Македонии Оливер Спасовски, президенты Черногории и Сербии Мило Джуканович и Александар Вучич, член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и лидер непризнанного Косова Хашим Тачи.

Как полагают хорватские эксперты, с учетом распространения нового коронавируса и негативного влияния пандемии на национальные экономики партнеры Брюсселя из региона Западных Балкан будут рассчитывать на получение дополнительной финансовой поддержки, в том числе в связи с приближающимся туристическим сезоном в ряде стран. Балканские столицы, прежде всего Тирана и Скопье, отмечают политологи, также, по-видимому, будут ожидать детальной дискуссии по вопросу дальнейшего расширения ЕС.

Кандидаты в ЕС

В начале года Евросоюз изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Если раньше начало этих переговоров обязательно должно было завершиться приемом государства, то теперь Брюссель может останавливать переговоры, прекращать их или перезапускать по отдельным направлениям при неудовлетворительных результатах. Внесение этих изменений позволило получить согласие Франции и Нидерландов на начало переговоров в конце марта с Албанией и Северной Македонией.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.