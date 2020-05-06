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Политический кризис в Венесуэле

Проблемы с электричеством зафиксированы в 19 из 23 штатов Венесуэлы

Власти республики назвали такие перебои результатом атаки на энергосистему

ГАВАНА, 6 мая. /ТАСС/. Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются по меньшей мере в 19 штатах Венесуэлы, а также в некоторых районах Каракаса. Об этом сообщила мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks в своем Twitter.

"Данные показывают наличие перебоев в подаче электроэнергии в Венесуэле", - говорится в сообщении.

По данным организации, проблем с электричеством нет только в четырех из 23 штатов страны: в Ансоатеги, Боливаре, Дельта-Амакуро и Монагасе.

Позже исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес в эфире государственного телевидения заявила, что атака на энергетическую систему Венесуэлы является причиной произошедших перебоев в подаче электричества.

"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) зафиксирована атака на национальную электрическую систему, <...> на данный момент мы уже восстанавливаем подачу энергии", - сказала Родригес.

В марте 2019 года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, тогда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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