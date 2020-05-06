В Литве карантин продлили до 31 мая

ВИЛЬНЮС, 6 мая. /ТАСС/. Общенациональный карантин, введенный в Литве в связи с пандемией коронавируса 16 марта и действующий до 11 мая, продлен на три недели. Такое решение приняло в среду правительство республики.

"Ситуация с распространением инфекции находится под контролем, однако, по нашему мнению, спешить с отменой карантинных требований не стоит. Предлагаем продлить этот режим до 31 мая", - отметил министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Члены правительство единогласно его поддержали.

Впервые кабмин предусмотрел продление сразу на три недели. Ранее правительство несколько раз продлевало карантинный режим на две недели.

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был отмечен 28 февраля. С начала пандемии в республике из-за коронавируса умерли 49 человек, выздоровели 718 пациентов. Общее число инфицированных составляет более 1,4 тыс. человек.