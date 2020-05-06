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Приговор организаторам референдума в Каталонии

КС Испании изучит иски каталонских политиков, осужденных после референдума о независимости

Большинство из них были осуждены за подстрекательство к мятежу

МАДРИД, 6 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению обращения каталонских политиков, которые были осуждены за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Об этом говорится в распространенных в среду пресс-релизах КС.

В документах уточняется, что суд изучит иски девяти лидеров сепаратистского движения, большинство из которых были осуждены за подстрекательство к мятежу. Среди тех, чьи иски будут изучены, фигурирует экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель. Пока КС еще не высказался по обжалованию, которое подал бывший замглавы региона Ориол Жункерас.

В октябре прошлого года Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Жункерас получил максимальный срок.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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