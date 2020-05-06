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Палестино-израильский конфликт

Посол США: Нетаньяху должен заявить о готовности к переговорам для аннексии поселений

Израиль сможет аннексировать части Западного берега после 1 июля 2020 года в соответствии с коалиционным соглашением и "сделкой века"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен будет однозначно проинформировать палестинскую сторону о готовности вести "добросовестные переговоры" по урегулированию на основе мирного плана президента США Дональда Трампа прежде, чем Вашингтон признает готовящееся распространение израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. С таким заявлением выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман в опубликованном в среду газетой The Jerusalem Post интервью.

"Нетаньяху должен сообщить об этом (готовности вести переговоры с палестинцами на основе плана Трампа - прим. ТАСС). Ожидается, что премьер-министр [Израиля] согласится на переговоры, и, в случае, если палестинцы будут готовы, он (Нетаньяху - прим. ТАСС) начнет добросовестно вести переговоры на основе этого плана (Трампа - прим. ТАСС)", - сказал Фридман. "Речь идет только о заявлении о готовности со стороны премьер-министра [Израиля]", - добавил он, отметив, что, "не знает, что еще может сделать премьер-министр, если палестинская сторона откажется участвовать (в переговорах - прим. ТАСС)". "Но, думаю, должно быть произведено однозначное информирование палестинцев о том, что они приглашаются к добросовестным переговорам на основе видения Трампа", - пояснил посол, указав, что "не станет трактовать" значение термина "добросовестные".

Фридман заверил, что Израиль сможет аннексировать указанные в плане Трампа части Западного берега после 1 июля 2020 года, как это планируется сделать в соответствии с коалиционным соглашением по итогам выборов 2 марта между партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, но еврейское государство должно само принять это решение. "Мы будем готовы рассмотреть этот вопрос, когда Израиль будет готов. В конце концов, как заявил госсекретарь Майкл Помпео, решение за Израилем. Они (израильтяне - прим. ТАСС) должны решить сами, что будут делать", - цитирует издание высказывания Фридмана.

"Сделка века"

В конце января 2020 года Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. В их число вошло признание суверенитета Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины. США предложили неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением.

Против "сделки века" выступили палестинский лидер Махмуд Аббас и арабские государства. В Москве отметили, что она не соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. В декабре 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда отказался выполнять положения этого документа.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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