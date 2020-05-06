Мадуро: вопрос об аресте Гуайдо в связи с попыткой вторжения должен рассматривать суд

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Решение об аресте лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в связи с неудавшейся попыткой вторжения группы наемников в страну должен принимать суд, а не органы исполнительной власти. Такое мнение высказал в среду на транслировавшейся в Twitter пресс-конференции глава Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Что касается господина Гуайдо, то это (решение об аресте - прим. ТАСС) не зависит от моего ответа, - сказал он. - Это зависит от судебных органов Венесуэлы, и прокуратура вместе с судом должны определить, должен ли он быть взят под стражу или нет". В понедельник генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб рассказал, что власти считают Гуайдо идейным вдохновителем попытки вторжения. При этом оппозиционному политику до сих пор не было предъявлено официальных обвинений.

Правительство Венесуэлы 3 мая сообщило о том, что ему удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников. По версии Каракаса, они собирались устроить государственный переворот.

Гуайдо 23 января 2019 года, спустя два дня после того, как его назначение на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.