Парламент Сербии поддержал отмену чрезвычайного положения

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Народная Скупщина (250-местный однопалатный парламент) Сербии проголосовала за отмену чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщил в среду корреспондент ТАСС.

Предложение об отмене чрезвычайного положения внесла премьер страны Ана Брнабич. "Важнее всего для нас в этот момент, чтобы страна снова начала работать. Работать, учитывая все необходимые предосторожности", - заявила она.

За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, воздержались двое, против не высказался никто из народных избранников. Парламент также принял решение прекратить чрезвычайное положение в сокращенные сроки. Решение вступает в силу после публикации в служебном вестнике. Ожидается, что отмена режима ЧП начнет действовать с 7 мая.