В США заявили, что отношения с КНР сейчас характеризуются разочарованием и чувством досады

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Отношения между Вашингтоном и Пекином в настоящий момент характеризуются разочарованием и чувством досады из-за ряда решений, которые китайские власти приняли в ходе борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"В настоящий момент эти отношения характеризуются разочарованием и чувством досады", - сказала она.

По ее словам, американская сторона недовольна целым рядом решений, которые принял Пекин на начальном этапе борьбы с коронавирусом. "Президент [США Дональд Трамп] говорил, как он разочарован тем, что некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев", - подчеркнула она.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.