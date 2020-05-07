Столтенберг: НАТО останется "ядерным альянсом", пока существует атомное оружие

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. НАТО сократило свой атомный арсенал в Европе на 90%, но останется "ядерным альянсом", пока в мире существует такое оружие. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Die Welt.

"В действительности НАТО сократила свой ядерный потенциал в Европе на 90%. Но, пока существует атомное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - сказал он.

Столтенберг приветствовал "ясную приверженность" Германии обязательствам в рамках стратегической концепции НАТО по ядерному сдерживанию. "Атомные соглашения НАТО сегодня так же важны, как это всегда было и до сих пор. Они предлагают европейским союзникам ядерную защиту", - утверждал генсек.

4 мая официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин остается приверженным своим обязательствам в рамках концепции НАТО по ядерному сдерживанию. "В этих рамках правительство будет обеспечивать то, чтобы Германия вносила соразмерный вклад в сохранение данных мощностей НАТО", - подчеркнул Зайберт.

В апреле журнал Der Spiegel писал о том, что Соединенные Штаты модернизировали свои размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61. По полученной изданием информации, секретная операция была проведена осенью 2019 года.

О Германии и атомном оружии

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.

Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.

Левая партия и "зеленые" уже давно призывают официальный Берлин начать переговоры о выводе ядерного оружия с территории ФРГ. В 2017 году перед выборами в Бундестаг за это также выступал тогдашний кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.