В Баку назвали недопустимыми попытки отрицать роль СССР в разгроме фашизма

БАКУ, 7 мая. /ТАСС/. Отрицание роли Советского Союза в разгроме фашизма в годы Второй мировой войны неприемлемо и недопустимо. Такое мнение высказала председатель Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая в четверг во время видеомоста, посвященного 75-летию Победы.

"К сожалению, в последнее время мы является свидетелями того, что некоторые силы пытаются отрицать роль Советского Союза в разгроме гитлеровских войск во время Второй мировой войны. Это неприемлемо и недопустимо", - сказала спикер азербайджанского парламента. По ее словам, политики и вся мировая общественность "должны быть непреклонны в отстаивании истины".

Гафарова отметила, что героизм и отвага воинов, прошедших славный боевой путь в Великой Отечественной войне, должны служить истинным примером патриотизма для молодого поколения. Она подчеркнула, что в Азербайджане внимание к ветеранам войны и всесторонняя забота о них являются одним из приоритетов государственной политики. Спикер напомнила, что на днях парламент Азербайджана принял закон об учреждении юбилейной медали "75-летие Победы в Великой Отечественной войне".

Касаясь вклада Азербайджана в победу в войне, Гафарова отметила, что его "трудно переоценить". "Азербайджан, по праву считавшийся главным поставщиком топлива в Советском Союзе, превратился в один из мощнейших арсеналов Красной армии. В годы войны Азербайджан поставил фронту 75 млн тонн нефти, что сыграло большую роль в достижении победы", - сказала она. Спикер также отметила особую роль в разгроме фашизма азербайджанских национальных дивизий - 77-й, 223-й, 416-й Таганрогской, прошедшей славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Кроме того, на предприятиях Азербайджана производилось 130 видов оружия и боеприпасов.