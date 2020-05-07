Киев намерен вернуть неподконтрольный Донбасс до конца года

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Украинская власть сделает все возможное для возвращения в состав Украины неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2020 года, но разрабатывает и запасной план действий. Об этом заявил в четверг журналистам глава офиса президента Андрей Ермак.

"Мы не собираемся годами вести безрезультатные договоры. Мы показываем, что Украина делает все, чтобы закончить войну", - цитирует его Liga.net.

Ермак заверил, что власть "будет делать все от нее зависящее", чтобы вернуть неподконтрольные территории Донбасса до конца года. "Но у нас есть и проработанный "план Б": что мы делаем. Но о нем мы будем говорить, когда увидим, что "план А" не работает", - добавил Ермак. Подробности этого плана он не стал разглашать, уточнив лишь, что речь не идет о строительстве "стены". В декабре прошлого года Ермак, будучи в должности помощника президента, объявил о возможности отгородить Донбасс стеной в случае провала мирного урегулирования, указав на израильский опыт.

В прошлый четверг главы МИД "нормандской четверки" провели в формате видеоконференции переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговоров констатировали неудовлетворенность тем, как идет реализация достигнутых на прошлом саммите в Париже договоренностей, призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными. Стороны также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД, признав отсутствие пока что условий для проведения нового саммита "четверки".