{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Киев намерен вернуть неподконтрольный Донбасс до конца года

Украина разрабатывает и запасной план действий, отметил глава офиса президента страны Андрей Ермак
Горловка Александр Кравченко/ТАСС
Описание
Горловка
© Александр Кравченко/ТАСС

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Украинская власть сделает все возможное для возвращения в состав Украины неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2020 года, но разрабатывает и запасной план действий. Об этом заявил в четверг журналистам глава офиса президента Андрей Ермак.

"Мы не собираемся годами вести безрезультатные договоры. Мы показываем, что Украина делает все, чтобы закончить войну", - цитирует его Liga.net.

Ермак заверил, что власть "будет делать все от нее зависящее", чтобы вернуть неподконтрольные территории Донбасса до конца года. "Но у нас есть и проработанный "план Б": что мы делаем. Но о нем мы будем говорить, когда увидим, что "план А" не работает", - добавил Ермак. Подробности этого плана он не стал разглашать, уточнив лишь, что речь не идет о строительстве "стены". В декабре прошлого года Ермак, будучи в должности помощника президента, объявил о возможности отгородить Донбасс стеной в случае провала мирного урегулирования, указав на израильский опыт.

В прошлый четверг главы МИД "нормандской четверки" провели в формате видеоконференции переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговоров констатировали неудовлетворенность тем, как идет реализация достигнутых на прошлом саммите в Париже договоренностей, призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными. Стороны также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД, признав отсутствие пока что условий для проведения нового саммита "четверки".

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Вице-премьер Словении призвал к выработке единых правил открытия границ внутри ЕС
Здравко Почивалшек заявил, что Европа должна ввести единый пограничный режим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС