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Комитет Конгресса США вскоре вызовет министра юстиции из-за прекращения дела Флинна

Глава юридического комитета Джерролд Надлер также намерен попросить генерального инспектора Минюста США провести в связи с этим расследование

ТАСС, 8 мая. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что слушания с участием главы министерства юстиции, генерального прокурора Уильяма Барра будут проведены "как можно скорее" после прекращения ведомством уголовного дела в отношении Майкла Флинна, являвшегося до февраля 2017 года помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Соответствующее заявление было распространено в четверг пресс-службой юридического комитета.

Надлер назвал решение о прекращении уголовного преследования Флинна "вопиющим" в связи с наличием "исчерпывающих доказательств" его вины. "В связи с пандемией я работал с министерством [юстиции] по вопросу переноса запланированных слушаний с участием генпрокурора [Уильяма Барра], - говорится в заявлении Надлера. - Теперь я намерен организовать эти слушания как можно скорее".

Кроме того, глава юридического комитета намерен попросить генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица провести расследование в связи с прекращением дела Флинна.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда информировало, что Минюст США прекращает уголовное дело в отношении Майкла Флинна "после продуманного анализа всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию".

Министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько правомочно и законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа с Флинном "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования", приводит АП выдержки из заявления прокурора.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В феврале адвокаты Майкла Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя в виновным в даче ложных показаний ФБР.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.

Теги
СШАКисляк, Сергей ИвановичТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Мюллер, РобертБарр, Уильям
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