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Саакашвили заявил, что на Украине в первую очередь надо предоставить свободу бизнесу

Он также добавил, что медицинская реформа оказалась неэффективной во время распространения коронавируса

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Бизнес на Украине необходимо избавить от бюрократического давления. Об этом в пятницу заявил Михаил Саакашвили, назначенный накануне президентом Украины главой исполнительного комитета реформ.

"На первом этапе, что надо сделать, - это освободить бизнес от административного давления. Бизнес надо освободить от глупой регуляции", - сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала "1+1".

Что касается медицинской реформы на Украине, которая оказалась неэффективной во время распространения коронавируса, Саакашвили отметил, что система подлежит полному изменению. "В медицинской сфере надо менять всю систему", - сказал Саакашвили.

Глава исполкома реформ рассказал, что его кабинет будет находиться в офисе президента Украины на улице Банковой.

Саакашвили в 2015 году пригласил на Украину бывший президент Петр Порошенко, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца он вновь приехал на Украину.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил Николаевич
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