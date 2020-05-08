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Пандемия коронавируса нового типа
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Spiegel: разведка ФРГ считает обвинения США против КНР по COVID-19 "отвлекающим маневром"

По мнению разведки, Вашингтон пытается своей теорией происхождения вируса "отвлечь от собственных ошибок"

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) считает обвинения США в отношении Китая по коронавирусу отвлекающим маневром администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу портал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, БНД на прошлой неделе запросила доказательства тезисов США о предполагаемом происхождении COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом) у всех партнеров по разведсети Five Eyes (США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия). Никто из них так и не ответил германской стороне.

В секретной записке министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр БНД называет утверждения Вашингтона "расчетливым отвлекающим маневром" США. По мнению разведки ФРГ, Вашингтон пытается своей теорией происхождения вируса "отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на Китай". Der Spiegel напомнил, что ученые считают наиболее вероятной версию, что COVID-19 передался человеку от животного.

В то же время, по сведениям БНД, Китай на самом высоком уровне пытался повлиять на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с тем, чтобы она не спешила с объявлением пандемии. Как считает германская разведка, из-за информационной политики Пекина мир потерял около 4-6 недель в борьбе с коронавирусом.

Об обвинениях США

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, указал на то, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Теги
СШАГерманияКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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