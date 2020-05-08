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Пандемия коронавируса нового типа
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Си Цзиньпин заявил, что Китай верит в скорую победу над коронавирусом в России

Пекин продолжит оказывать Москве твердую поддержку, указал председатель КНР

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с эпидемией и верит, что в конечном итоге РФ одержит победу над коронавирусом. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китайская сторона абсолютно уверена в том, что Россия одержит окончательную победу над эпидемией коронавируса, КНР продолжит оказывать РФ твердую поддержку [в борьбе с вирусом]", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Под вашим [президента РФ Владимира Путина] личным руководством предпринимаемые Россией меры по профилактике и контролю [над коронавирусом] постепенно дают результаты", - отметил Си Цзиньпин. Он также призвал международное сообщество "к сотрудничеству в борьбе с пандемией, объединяться и помогать друг другу, вместе побеждать в этой борьбе за жизнь и здоровье людей".

"Я уверен, что совместными усилиями России, Китая и всего международного сообщества мы сможем победить любой вирус и добьемся окончательной победы в этой войне", - резюмировал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПандемия коронавируса нового типа
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