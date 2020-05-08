Задержанным в Венесуэле американцам предъявят обвинение в терроризме

ТАСС, 8 мая. Граждане США, задержанные вместе с остальными подозреваемыми в попытке незаконного проникновения в Венесуэлу, станут обвиняемыми по делу о терроризме. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

"Задержанным гражданам США будут предъявлены обвинения в терроризме, заговоре, незаконной контрабанде оружия и организации [преступного сообщества]", - сказал Сааб. Его слова приводятся в официальном Twitter Генеральной прокуратуры Венесуэлы.

Что касается венесуэльских граждан, которые участвовали в этой же попытке незаконного проникновения в южноамериканскую республику, они, по словам Сааба, предстанут перед судом по таким обвинениям, как терроризм, участие в заговоре иностранного правительства, предательство родины, контрабанда оружия, финансирование терроризма и организация преступного сообщества.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро. Среди задержанных было двое американских граждан. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них на допросе рассказал, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.