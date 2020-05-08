Меркель и Джонсон вспомнили жертв Второй мировой

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора почтили память жертв Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Они были едины во мнении, что важно хранить память о войне и ее ужасах", - отметил Зайберт. "Канцлер и британский премьер высоко оценили работу по примирению между Великобританией и Германией и британскую поддержку после окончания войны, а также тесную дружбу между обеими странами", - сообщил он.

Ранее сегодня у Меркель состоялись также телефонные переговоры с президентами России Владимиром Путиным, Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом.

8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по Берлинскому времени был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции - 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР - стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.