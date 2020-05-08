{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Меркель и Джонсон вспомнили жертв Второй мировой

Лидеры двух стран считают, что важно хранить память о войне и ее ужасах

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора почтили память жертв Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Они были едины во мнении, что важно хранить память о войне и ее ужасах", - отметил Зайберт. "Канцлер и британский премьер высоко оценили работу по примирению между Великобританией и Германией и британскую поддержку после окончания войны, а также тесную дружбу между обеими странами", - сообщил он.

Ранее сегодня у Меркель состоялись также телефонные переговоры с президентами России Владимиром Путиным, Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом.

8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по Берлинскому времени был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции - 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР - стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСШАГерманияВеликобританияРоссияФранцияТрамп, ДональдДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Спикер парламента Словакии призвал помнить об освобождении страны Красной Армией
Борис Коллар сделал это заявление во время церемонии почтения памяти погибших в боях с нацистами бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС