В Раду внесен законопроект об отмене запрета на использование георгиевских лент на Украине

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект, предлагающий отменить запрет на использование георгиевской ленты на Украине.

Согласно данным на сайте украинского парламента, законопроект о признании утратившим силу закона Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" был получен и передан на рассмотрение руководства в пятницу.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Согласно ему, за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики наступает уголовная ответственность. В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За нарушение предусмотрен штраф до 2550 гривен ($95), за повторное нарушение закона в течение года власти могут оштрафовать до 5100 гривен ($190) или наложить административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

Закон о запрете на использование георгиевской ленты активно применяется украинскими правоохранительными органами. 9 мая 2019 года Нацполиция Украины сообщила о 13 случаях нарушения запрета. Тогда за использование георгиевской ленты была задержана директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная. Госпогранслужба Украины в 2018 году выявила 70 нарушений данного закона, что в некоторых случаях послужило причиной отказа во въезде на территорию страны.

В среду полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего пенсионера, который расклеивал нарисованные им открытки ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.