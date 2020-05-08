Трамп считает, что коронавирус может исчезнуть и без вакцины

"Это все может пройти и без вакцины, надеюсь, мы этого больше не увидим после определенного времени, - сказал глава государства в пятницу, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Возможно, будет вспышка. Но, как говорят многие, мы будем способны ее погасить". "Возможно, будет вспышка в следующем году, но в конце концов она уйдет", - добавил он.

"Я основываюсь на том, что говорят врачи. Врачи заявляют, что [вирус] уйдет. Это не значит осенью или после нее", - отметил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США к настоящему моменту зафиксировано более 1,27 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 76 тыс. человек.