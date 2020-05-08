{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп считает, что коронавирус может исчезнуть и без вакцины

Американский лидер также допустил возможность вспышки в следующем году

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что новый коронавирус в конечном счете исчезнет и без вакцины.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это все может пройти и без вакцины, надеюсь, мы этого больше не увидим после определенного времени, - сказал глава государства в пятницу, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Возможно, будет вспышка. Но, как говорят многие, мы будем способны ее погасить". "Возможно, будет вспышка в следующем году, но в конце концов она уйдет", - добавил он.

"Я основываюсь на том, что говорят врачи. Врачи заявляют, что [вирус] уйдет. Это не значит осенью или после нее", - отметил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США к настоящему моменту зафиксировано более 1,27 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 76 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Елизавета II поблагодарила союзников Британии за силу и мужество, проявленные в годы войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС