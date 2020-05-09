Власти Перу объявили о продлении чрезвычайного положения

"Во-первых, необходимо продлить действие чрезвычайного положения на еще две недели, до воскресенья, 24 мая", - сказал он в ходе выступления, транслировавшегося в аккаунте администрации главы государства в Facebook в пятницу. Вместе с тем, по словам политика, в результате предыдущих 54 дней карантина удалось добиться троекратного снижения показателя распространения инфекции. "Сначала, когда не были введены ограничительные меры, каждый заразившийся в свою очередь передавал инфекцию еще троим и так далее, <...> то теперь этот высочайший показатель удалось снизить до примерно 1", - продолжил глава государства.

Всего в Перу зарегистрировано 61 847 случаев инфицирования и 1714 смертей в результате заболевания, вызываемого новым типом коронавируса. В середине марта Вискарра в связи с пандемией объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции.

На прошлой неделе Вискарра заявил о том, что с мая в республике начнется поэтапное возобновление экономической деятельности. Вместе с тем он призвал граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности и избегать больших скоплений людей.