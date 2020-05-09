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Пандемия коронавируса нового типа

Назарбаев и Путин обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса

Собеседники также обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

НУР-СУЛТАН, 9 мая. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Назарбаева в субботу.

"Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, ее влияние на экономическое развитие государств. Стороны отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса", - говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"В завершение беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подчеркнули значимость дальнейшего укрепления политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - уточнили в пресс-службе.

Ранее о состоявшемся разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичПандемия коронавируса нового типа
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