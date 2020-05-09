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Зеленский ожидает в ближайшие месяцы от Саакашвили результата на посту в комитете реформ

По словам украинского лидера, Михаил Саакашвили в период, когда он занимал пост президента Грузии, "смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню"

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от Михаила Саакашвили, назначенного председателем исполнительного комитета реформ. Об этом глава государства заявил во время брифинга в субботу в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - цитирует Зеленского агентство Укринформ.

По словам президента Украины, Саакашвили в период, когда он занимал пост президента Грузии, "смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню". "Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других, пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.

Он также отметил "достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами" у Саакашвили.

"Когда они строили Батуми, это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - добавил президент. Кроме того, Зеленский отметил, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы. "У него немало дел, немало реформ", - подчеркнул президент.

Зеленский 7 мая назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Изначально президент собирался предложить ему пост замглавы правительства по вопросам реформ, но в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов в его поддержку, вопрос был снят с повестки дня.

Саакашвили в 2015 году пригласил на Украину бывший президент Петр Порошенко, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на Украину и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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