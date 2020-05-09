Министр обороны Венесуэлы поздравил Шойгу и Вооруженные силы России с Днем Победы

БОГОТА, 9 мая. /ТАСС/. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес поздравил своего российского коллегу Сергея Шойгу и Вооруженные силы России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Человечество сегодня празднует 75-летие со дня победы над нацизмом и фашизмом в Великой Отечественной войне. <...> Передаю свой особый привет моему другу, министру обороны, генералу Сергею Шойгу и всем Вооруженным силам России", - написал он в субботу в своем Twitter.

Глава военного ведомства Боливарианской Республики подчеркнул, что Великая Отечественная война продемонстрировала "великое упорство и патриотизм русского народа".