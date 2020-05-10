Президент Египта наделил армию судебными полномочиями в чрезвычайной ситуации

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси наделил вооруженные силы правом судебного контроля в чрезвычайной ситуации. Он подписал указ о внесении изменений в некоторые положения закона о ЧП от 1958 года, сообщило в воскресенье издание Al Watan .

"Силы безопасности или вооруженные силы должны выполнять распоряжения, изданные президентом республики или его представителем, и иметь возможность судебного контроля, - говорится в распоряжении главы государства. - Военная прокуратура занимается предварительным расследованием любых нарушений положений данного закона без ущерба для ее компетенции. Генеральная прокуратура проводит окончательное расследование".

Кроме того, президентским указом добавлены 17 положений в статью закона, связанную с закрытием детских садов, школ и вузов и отменой занятий и экзаменов в случае чрезвычайного положения.

В конце апреля парламент Египта одобрил предложенные правительством поправки к закону о чрезвычайном положении для поддержки государства в борьбе с коронавирусом. В частности, они предусматривают расширение полномочий президента республики или делегируемого им лица для принятия ряда решений, в том числе по закрытию школ и вузов, полному или частичному прекращению работы в министерствах и других государственных госучреждениях, по отсрочке платежей за коммунальные услуги, уплате налогов и кредитов.

В соответствии с законом о чрезвычайном положении режим ЧП в Египте впервые был введен в 1967 году во время арабо-израильской войны. В 1980 году его отменили, но спустя полтора года после убийства президента Анвара Садата он был вновь введен и действовал 30 лет. Требования его отмены стали одной из предпосылок к событиям января 2011 года, приведшим к отставке президента Хосни Мубарака.

В 2012 году режим ЧП в Египте был отменен. Однако в 2013 году временный президент Адли Мансур на волне кровопролитных событий в стране, последовавших за отстранением военными исламистского президента Мухаммеда Мурси, возобновил действие закона 1958 года, в который были внесены некоторые изменения, и ввел чрезвычайное положение сроком на месяц. При ас-Сиси чрезвычайное положение было введено в условиях борьбы с терроризмом на Синайском полуострове, где вооруженные силы совместно с МВД Египта уже не первый год проводят контртеррористическую операцию. Режим ЧП продлевается каждые три месяца. Последний раз он был продлен 25 апреля.