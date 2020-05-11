ВС Венесуэлы сообщили о задержании еще восьми участников попытки вторжения в страну

ГАВАНА, 11 мая. /ТАСС/. Армия Венесуэлы задержала еще восьмерых проникнувших на ее территорию наемников, сообщается в воскресенье в Twitter вооруженных сил республики.

"Подразделения морской пехоты <...> обнаружили и задержали вечером восьмерых террористов-наемников" - говорится в сообщении. Согласно данным властей, всего после попытки вторжения задержаны 45 его участников.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро.

Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения президент Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.