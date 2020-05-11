{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД КНР выразил США решительный протест за усиление давления в отношении китайских СМИ

В Пекине заявили, что подобные меры Вашингтона "опираются на предрассудки и мышление времен холодной войны"

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест за усиление давления в отношении китайских СМИ, осуществляющих деятельность на американской территории. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Американская сторона постоянно усиливает давление в отношении китайских СМИ, осуществляющих деятельность на территории США <...> Мы выражаем по этому поводу недовольство и решительный протест, - сообщил он на регулярном брифинге. - Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты незамедлительно исправили допущенную ошибку, в противном случае мы будем вынуждены принять ответные меры".

Как подчеркнул дипломат, подобные меры Вашингтона "опираются на предрассудки и мышление времен холодной войны".

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. Как отмечается в распространенном заявлении, такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР".

17 марта МИД Китая объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов американских газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, представителей которых обязали сдать пресс-карты. Эта мера была принята как ответный шаг на действия Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100.

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МИД КНР выразил солидарность с Россией в неприемлемости политизации проблемы коронавируса
В дипведомстве отметили, что подобные заявления РФ свидетельствуют о высоком уровне развития китайско-российских отношений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС