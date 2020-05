МИД КНР выразил США решительный протест за усиление давления в отношении китайских СМИ

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест за усиление давления в отношении китайских СМИ, осуществляющих деятельность на американской территории. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Американская сторона постоянно усиливает давление в отношении китайских СМИ, осуществляющих деятельность на территории США <...> Мы выражаем по этому поводу недовольство и решительный протест, - сообщил он на регулярном брифинге. - Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты незамедлительно исправили допущенную ошибку, в противном случае мы будем вынуждены принять ответные меры".

Как подчеркнул дипломат, подобные меры Вашингтона "опираются на предрассудки и мышление времен холодной войны".

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. Как отмечается в распространенном заявлении, такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР".

17 марта МИД Китая объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов американских газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, представителей которых обязали сдать пресс-карты. Эта мера была принята как ответный шаг на действия Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100.