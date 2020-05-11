Афганские власти объявили о приостановке процесса освобождения заключенных талибов

ТАСС, 11 мая. Власти Афганистана объявили о временной приостановке процесса освобождения заключенных сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) из-за задержки талибами передачи пленных афганских военнослужащих правительству в Кабуле. Об этом, как передал афганский телеканал 1TV, заявил в понедельник представитель Национального совета безопасности Афганистана.

По его словам, "к настоящему времени власти выпустили из тюрем тысячу талибов, "Талибан" же передал властям только 105 военнослужащих, находившихся в плену у радикалов". "Мы (правительство страны - прим. ТАСС) возобновим процесс освобождения [сторонников радикального движения] только после того, как "Талибан" отпустит на свободу 200 афганских военных", - указал он.

Спустя несколько часов после этого выступления представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что радикалы "в воскресенье и понедельник освободили еще 53 военных, удерживаемых движением". Шахин уточнил, что указанные пленники были переданы властям в провинциях Фарьяб и Бадгис.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.