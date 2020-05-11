Приведение к присяге нового кабмина Израиля состоится 14 мая

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая. /ТАСС/. Церемония присяги нового кабинета министров Израиля, формирование которого по итогам выборов 2 марта поручено лидеру партии "Ликуд", премьер-министру Биньямину Нетаньяху, состоится 14 мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кнессета (парламента страны).

"Спикер Кнессета Бени Ганц объявил, что инаугурация 35-го правительства Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху и заместителя премьер-министра (им станет в соответствии с коалиционным соглашением сам Ганц, возглавляющий партию "Кахоль-Лаван" - прим. ТАСС) в соответствии с поправкой к закону, одобренной на прошлой неделе Кнессетом, состоится после проведения слушаний в четверг в 13:00 (время совпадает с московским)", - говорится в сообщении.

Нетаньяху и Ганц 6 мая договорились, что присяга нового кабмина состоится 13 мая, но оба политика "решили использовать" запланированный на тот же день визит в Израиль госсекретаря США Майкла Помпео "в качестве предлога, чтобы получить дополнительный день для урегулирования противоречий" вокруг распределения должностей в новом правительстве, отмечает газета The Jerusalem Post. Издание напоминает, что отведенный законом лидеру "Ликуд" срок на формирование кабинета министров истекает в 20:00 21 мая. Если ему все же не удастся создать правительство, парламент автоматически будет распущен, а Израиль пойдет на уже третьи повторные и четвертые подряд с апреля 2019 года выборы, указывает газета.

8 мая глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщил, что Помпео 13 мая совершит визит в Израиль. По его словам, госсекретарь планирует обсудить с Нетаньяху и Ганцем "усилия США и Израиля по борьбе с пандемией коронавируса и вопросы региональной безопасности, относящиеся к вредоносному влиянию Ирана". Ранее американский новостной портал "Аксиос" отмечал, что визит Помпео будет первым иностранным визитом госсекретаря с момента объявления пандемии.

7 мая Кнессет утвердил коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", которое Нетаньяху и Ганц подписали 20 апреля. В соответствии с документом, первые 18 месяцев пост главы кабмина будет занимать Нетаньяху, а Ганц будет заместителем премьера, после чего на полтора года премьерство перейдет Ганцу, а Нетаньяху станет его заместителем.