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Пандемия коронавируса нового типа

Белорусские "зеленые" отказались от участия в президентских выборах

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Представители Белорусской партии "Зеленые" (БПЗ) не будут участвовать в президентских выборах, назначенных на 9 августа нынешнего года. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник на ее странице в Facebook.

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"Белорусская партия "Зеленые" не будет участвовать в президентской кампании 2020 года и выставлять своего кандидата", - отмечается в заявлении партии.

Ее представители отметили, что назначение парламентом выборов на 9 августа почти на месяц сдвинуло избирательную кампанию и привело к тому, что "первая часть кампании - сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, будет проходить с 21 мая по 19 июня, и на этот период придется разгар эпидемии COVID-19 в Беларуси". "Власти устранились от решения этой проблемы и не предложили безопасный для членов команд кандидатов и избирателей способ контакта во время кампании", - говорится в заявлении "зеленых". В этой связи, представители партии обратились к гражданам страны с призывом "позаботиться о своем здоровье самостоятельно, по возможности обеспечивать режим самоизоляции, сократить ненужные контакты и пользоваться средствами защиты, в том числе и во время избирательной кампании".

Ранее ряд оппозиционных партий и движений также заявили о невозможности участия в президентской кампании. В частности, представители Белорусской партии левых "Справедливый мир" призвали власти страны "одуматься, отменить принятое решение о проведении 9 августа выборов президента Республики Беларусь и в интересах сохранения жизни и здоровья людей не проводить выборы до окончания эпидемии COVID-19". От выдвижения единого кандидата на выборах и участия в них отказались лидеры движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА) и партии БНФ (Белорусский народный фронт).

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. Потенциальные кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Для выдвижения кандидатом на пост главы государства необходимо собрать не менее 100 тыс/ подписей.

По данным Минздрава, по состоянию на 11 мая число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии составило 23 906 человек, за весь период распространения эпидемии на территории страны умер 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Теги
БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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