В Польше внесли в парламент поправки к закону о выборах президента по почте

ВАРШАВА, 11 мая. /ТАСС/. Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" и входящее в коалицию с ней политическое объединение "Соглашение" внесли на рассмотрение парламента проект поправок к закону о выборах президента Польши при помощи почты. Об этом представители двух партий сообщили на пресс-конференции в понедельник.

Проект поправок предусматривает, что кандидаты, ранее зарегистрированные на выборах президента, которые должны были состояться 10 мая, смогут продолжить кампанию. Они будут зарегистрированы автоматически.

Лидер "Соглашения" Ярослав Говин в утренней программе радио "Плюс" отметил, что поправки вводят смешанную форму предстоящего в республике голосования. "Те, кто хотят голосовать по почте, будут подавать заявку, получая бюллетень с подтверждением. Это условие соответствия выборов конституции", - сказал он. "Остальные смогут голосовать в избирательных участках", - добавил Говин, подчеркнув, что Государственная избирательная комиссия будет играть ведущую роль в организации выборов в сотрудничестве с органами местного самоуправления.

Ранее планировалось, что выборы пройдут по почте по всей стране, а их организацией займется не избирком, а почта под руководством министерства по контролю за государственными активами, которое ее курирует. "Государственная избирательная комиссия своим постановлением примет образец бюллетеней, в том числе способ маркировки их подлинности, форму и размер конверта с пакетом для голосования, конверта с бюллетенем, заявления о личном и тайном голосовании, а также инструкцию для почтового голосования", - указано в тексте поправок.

Закон о почтовом голосовании был принят в Польше в начале мая. Он был инициирован правящей в республике партией "Закон и справедливость", чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии нового коронавируса и провести изначально планировавшиеся на 10 мая выборы президента удаленно. Однако из-за политических противоречий внутри правящей коалиции и спора с оппозицией власти не смогли быстро ввести новые нормы и организовать голосование вовремя. В результате избирком объявил, что выборы не состоятся.

Теперь спикер Сейма (нижней палаты парламента) в течение 14 дней должна назначить новые выборы. Они могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Как ожидается, выборы пройдут в конце июня или июле. Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа.