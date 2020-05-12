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Вашингтон хочет вернуть Тегерану 11 иранских граждан

В США хотят, чтобы для депортации Иран прислал самолет

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Вашингтон предлагает Тегерану прислать в США самолет, чтобы забрать 11 иранских граждан, которых американские власти готовы депортировать. Об этом написал в понедельник в своем Twitter и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции Кен Кучинелли.

"У нас есть 11 ваших граждан - незаконно находящихся в стране иностранцев, пытавшихся вернуться в вашу страну", - сообщил он. "Как насчет того, чтобы вы прислали чартерный рейс, а мы вернули вам сразу всех 11 человек?" - предложил американский чиновник.

"Если вы действительно хотите вернуть своих граждан, прекратите увертываться и пришлите самолет", - заявил Кучинелли. По его утверждению, власти США в течение нескольких месяцев "пытались вернуть" в Иран ученого Сируса Асгари, однако в Тегеране лишь некоторое время назад заявили, что "действительно хотят его возвращения". "Вы говорите, что хотите вернуть всех своих граждан. Полная ерунда. Как насчет того, чтобы вы вместо разговоров вложили в это деньги?" - написал Кучинелли.

10 мая официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном по обмену заключенными без предварительных условий.

5 мая агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время депортировать из страны находящегося под стражей иранского ученого Асгари и обменять его на кого-либо из задержанных в Иране американцев. По информации агентства, иранец заразился коронавирусом и ему оказывали медицинскую помощь.

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СШАИран
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