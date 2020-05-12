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Саакашвили призвал США к более тесному вовлечению в процесс реализации реформ на Украине

Глава исполнительного комитета реформ Украины со своим заместителем встретились с исполняющим обязанности посла США Кристиной Квин

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий украинский исполнительный комитет реформ, призвал американское посольство к более тесному сотрудничеству в процессе реформирования на Украине. Об этом он сообщил во вторник по итогам встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин.

"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла США Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины", - написал Саакашвили в Facebook. Экс-президент Грузии добавил, что уже имеет "хороший опыт сотрудничества с с этими организациями не только по Грузии, но и по Одесской области".

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. После этого Грузия, где против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, отозвала из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций. А премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил обеспокоенность тем, что Саакашвили на новом посту на Украине может вмешиваться во внутренние дела Тбилиси.

Теги
УкраинаСШАСаакашвили, Михаил Николаевич
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