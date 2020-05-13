СМИ: толпа верующих требует освобождения епископа Иоанникия, задержанного в Черногории

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Массовая акция верующих проходит у здания полиции в городе Никшиче в Черногории, где в ночь на среду был задержан епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий и девять священников. Трансляцию митинга ведет в среду YouTube-канал "Острог ТВ".

В настоящий момент епископ Иоанникий дает показания в полиции. Его обвиняют в "организации незаконного собрания людей". Освобождения архиерея из центра безопасности ожидает большая толпа верующих, люди скандируют: "Не отдадим святыни, не отдадим владыку!"

Будимлянско-Никшичская епархия назвала задержание Иоанникия попыткой унизить видного представителя церкви: "В праздник святого Василия Острожского, 12 мая 2020 года, полиция после долгого разбирательства в приходском доме в Никшиче вручила ордер и пыталась насильно задержать и доставить в центр безопасности епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще девять священников. Полиция намеревалась унизить авторитетного архиерея церкви тем, что собиралась доставить его в полицию в автомобиле, в котором возят преступников. Владыка с достоинством отказался и при большом негодовании собравшегося народа (нескольких тысяч) направился в центр безопасности пешком в сопровождении священников. Полиция продемонстрировала непрофессионализм, провоцировала граждан и верующих и едва не поставила под вопрос мир и стабильность в Черногории".

В Черногории верующие отмечают во вторник праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно в этот день на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией собрания запрещены, а подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.