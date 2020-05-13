{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

СМИ: толпа верующих требует освобождения епископа Иоанникия, задержанного в Черногории

Его обвиняют в "организации незаконного собрания людей"

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Массовая акция верующих проходит у здания полиции в городе Никшиче в Черногории, где в ночь на среду был задержан епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий и девять священников. Трансляцию митинга ведет в среду YouTube-канал "Острог ТВ".

В настоящий момент епископ Иоанникий дает показания в полиции. Его обвиняют в "организации незаконного собрания людей". Освобождения архиерея из центра безопасности ожидает большая толпа верующих, люди скандируют: "Не отдадим святыни, не отдадим владыку!"

Будимлянско-Никшичская епархия назвала задержание Иоанникия попыткой унизить видного представителя церкви: "В праздник святого Василия Острожского, 12 мая 2020 года, полиция после долгого разбирательства в приходском доме в Никшиче вручила ордер и пыталась насильно задержать и доставить в центр безопасности епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще девять священников. Полиция намеревалась унизить авторитетного архиерея церкви тем, что собиралась доставить его в полицию в автомобиле, в котором возят преступников. Владыка с достоинством отказался и при большом негодовании собравшегося народа (нескольких тысяч) направился в центр безопасности пешком в сопровождении священников. Полиция продемонстрировала непрофессионализм, провоцировала граждан и верующих и едва не поставила под вопрос мир и стабильность в Черногории".

В Черногории верующие отмечают во вторник праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно в этот день на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией собрания запрещены, а подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Конгресс внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане, сообщил сенатор Линдси Грэм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС