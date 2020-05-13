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CNN: комитет Демократической партии США разрешил провести съезд в виртуальном формате

На съезде станет известно имя кандидата демократов в президенты страны

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Регламентный комитет Национального комитета Демократической партии (НКДП) США во вторник принял резолюцию, позволяющую провести национальный съезд альтернативными способами, включая виртуальный режим. На съезде станет известно имя кандидата демократов в президенты страны - соперника Дональда Трампа на выборах в начале ноября, сообщила телекомпания CNN.

"В нынешнее критически важное время, когда масштаб и последствия пандемии в предстоящем августе не известны, мы предоставляем организаторам съезда возможность рассмотреть широкий спектр опций", - цитирует телекомпания секретаря НКДП Джейсона Рея. "Речь идет не столько о плане "А" или "Б", сколько о всех составных частях съезда, масштаб которых предстоит увеличить или уменьшить по мере приближения к августу", - продолжал он.

Рей дал понять, что демократы оставляют за собой право провести съезд с физическим участием делегатов. "Я ожидаю и надеюсь на то, что съезд пройдет увлекательно и впечатляюще", - добавил он. Резолюция подлежит утверждению членами НКДП в полном составе, голосование будет проводиться по электронной почте и телефону, уточнила телекомпания.

2 апреля Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на 17-20 августа.

Бывший вице-президент Джозеф Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 435 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Действующий американский президент Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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