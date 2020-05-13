Фонд защиты вкладчиков через суд Крыма намерен взыскать с компаний Украины 1,1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) подал иск в Арбитражный суд Республики Крым к двум украинским компаниям - "Вест ойл групп" и "Золотой экватор", не исполнивших финансовых обязательств на сумму в 1,1 млрд рублей перед крымчанами, сообщила ТАСС исполнительный директор фонда Наталья Федчун.

АНО "Фонд защиты вкладчиков" была учреждена в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Фонд осуществляет выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекративших работу на полуострове после его воссоединения с РФ.

"Фонд предъявил иск к двум украинским предприятиям - ООО "Вест ойл групп" и ООО "Золотой экватор", которые не исполнили финансовые обязательства перед кредитным учреждением на общую сумму в 1,1 млрд рублей", - сообщила Федчун.

Она не уточнила, какие финансовые обязательства были у этих украинских предприятий. В картотеке арбитражных дел указано, что иск поступил в арбитражный суд республики 30 апреля 2020 года, не указывается принято ли дело к производству и дата рассмотрения. Указанные предприятия находятся в городе Луцк (Украина).

Федчун сообщила, что по состоянию на 1 января 2020 года ФЗВ приняты решения об удовлетворении (полном или частичном) 220,4 тыс. заявлений физических лиц о компенсации на общую сумму 27,4 млрд рублей. Совокупный размер неудовлетворенных требований вкладчиков к украинским кредитным учреждениям, превышающих 700 тыс. рублей, который подлежит выплате с 1 января, составляет 2,8 млрд рублей.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя, соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, при этом с полуострова ушли все украинские банки.