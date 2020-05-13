Глава Канцелярии по Косову и Метохии: вопрос Косова должны решать сербы и албанцы

БЕЛГРАД, 13 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вопрос Косова и Метохии решался бы гораздо успешнее, если бы этим занимались сербы и албанцы без вмешательства извне. Об этом в интервью ТАСС заявил Марко Джурич, директор Канцелярии по Косову и Метохии и заместитель президента Александара Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии.

"Любое решение (по Косову и Метохии - прим. ТАСС), которое не было бы долгосрочным и устойчивым, привело бы к новому конфликту в ближайшем или отдаленном будущем. Поэтому для всех тех, кто не хочет новых конфликтов, долгосрочное и устойчивое решение является целью и не имеет альтернативы. Президент Вучич уже долго настаивает на том, что лучшее решение для примирения и решения разногласий сербского и албанского народов могут придумать только два наших народа, и я искренне надеюсь, что мы будем двигаться в направлении такого решения. Большое значение для будущего прогресса как Сербии, так и ее окружения, я вижу в том факте, что президент Вучич актуализировал широкое региональное сотрудничество и максиму "Балканы - балканским народам". Или решением на Балканах все будут довольны, вернее, одинаково недовольны, либо решения не будет вообще", - заявил Джурич.

"Противниками решения вопроса Косова и Метохии являются те, кто хочет иметь на Балканах зону долгосрочной нестабильности и замороженного конфликта, который может быть разморожен при необходимости в зависимости от отдельных геополитических интересов. Любой, кто искренне хочет стабилизации и процветания общества на Балканах, должен принять факт, что глубокие исторические и межнациональные проблемы в этом регионе нужно решать нетипичными методами. Это подразумевает, что все решения должны быть на столе переговоров. Я уверен, что если бы европейские силы, которые поддержали агрессию НАТО и создание фальшивого государства Косово в нашем южном автономном крае, приняли волю балканских народов и предоставили бы им [возможность] свободно решать проблемы, то решение было бы ближе, чем оно есть сегодня. Сегодня до решения очень далеко", - считает политик.

По мнению Джурича, самый большой успех Сербии в вопросе Косова - волна отзывов признания односторонне провозглашенной независимости Косова и противодействие его принятию во многие важные международные организации. "Россия в этом вопросе оказала Сербии ключевую поддержку, и наша благодарность за это неизмерима", - заявил глава канцелярии.

Вопрос Косова

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Ранее Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Однако Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.