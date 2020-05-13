Зеленский сообщил, что второй этап смягчения карантина на Украине планируется на 22 мая

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Второй этап снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса на Украине начнется 22 мая. Об этом в видеообращении в среду заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая", - сообщил глава государства. Зеленский уточнил, что он коснется проведения спортивных соревнований, работы отелей и проведения внешнего независимого тестирования в выпускных классах школ.

При этом президент призвал украинцев продолжать носить маски и соблюдать другие установленные санитарно-гигиенические нормы. "Наше оружие - терпение, дисциплина и ответственность", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что возобновление авиационного и железнодорожного сообщения на Украине будет возможно, "только тогда, когда страна достигнет конкретных показателей", которые будут демонстрировать положительную динамику по заболеваемости.

На Украине 17 марта был введен карантин для противодействия распространению коронавируса. 4 мая правительство продлило его до 22 мая. 11 мая начался первый этап смягчения ограничительных мер: по решению кабмина, в стране открылись парки и скверы, салоны красоты и парикмахерские, стоматологии, адвокатские и нотариальные конторы, непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров, а также ряд других заведений. По состоянию на утро среды, в стране зарегистрировано 16 425 случаев коронавируса, 3 716 человек выздоровели, 439 скончались.