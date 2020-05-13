Палата депутатов Румынии приняла закон о введении в стране режима тревоги

БУХАРЕСТ, 13 мая. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата парламента) Румынии приняла в среду закон об ограничительных мерах в связи с пандемией нового коронавируса в период режима тревоги, который вводится в стране с 15 мая. Об этом сообщило агентство Agerpres .

За проект проголосовали 267 депутатов, 26 высказались против, пять воздержались. Во вторник законопроект был одобрен Сенатом (верхней палатой парламента).

Парламентарии внесли в правительственный законопроект многочисленные поправки. Так, введение режима тревоги должно быть одобрено парламентом, если он будет действовать по меньшей мере на половине территории страны. Данный режим может быть введен максимум на 30 дней, а штрафы не должны превышать сумму в 15 тысяч леев (€3,1 тысячи). В период его действия могут быть открыты торговые центры площадью менее 15 тысяч кв. метров, а также террасы ресторанов при соблюдении мер санитарной безопасности.

Согласно закону, режим тревоги может быть введен в Румынии не ранее 18 мая, так как два дня отводятся на возможное оспаривание нормативного акта в Конституционном суде, а затем его должен утвердить президент. Таким образом, если правительство не найдет правового решения этой проблемы, то по истечении срока действия чрезвычайного положения 14 мая возникнет законодательный вакуум, и в выходные дни в стране не будет вообще никаких ограничительных мер.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Румынии составляет 16 002 человека, из которых 7 961 вылечился, 1 036 умерли. 14 313 жителей страны находятся на карантине, 18 980 - в домашней изоляции.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля. 16 марта в стране введено чрезвычайное положение, которое было продлено 14 апреля. Срок его действия истечет 14 мая, а на смену ему придет режим тревоги, который предусматривает постепенное снятие ограничений.