На Кубе заявили, что являются жертвой "государственного терроризма" со стороны США

ГАВАНА, 14 мая. /ТАСС/. Власти США умалчивают о собственном "государственном терроризме" против Кубы, внося ее в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с этой проблемой. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

"Власти США помещают Кубу в лживый список стран, которые якобы не сотрудничают [с США] в борьбе с терроризмом, однако сами не предотвратили и не осудили теракт против нашего посольства в Вашингтоне 30 апреля. Они умалчивают об истории своего государственного терроризма против Кубы", - написал дипломат в Twitter.

Ранее в среду США внесли Венесуэлу, Иран, КНДР, Кубу и Сирию в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Данная мера подразумевает запрет на продажу или выдачу лицензии на экспорт в эти страны предметов военного назначения и услуг. Кубе американские власти приписали сотрудничество с колумбийской леворадикальной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения".

Ночью 30 апреля мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Как сообщили в столичной полиции, личность стрелявшего установлена, им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. Сейчас он помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в "нападении с целью убийства".

МИД Кубы квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования, и призвал соблюдать обязательства по охране дипмиссии.