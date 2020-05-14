Мадуро призвал оппозицию Венесуэлы принять участие в парламентских выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду призвал оппозицию выдвинуть кандидатов для участия в парламентских выборах, запланированных на 2020 год.

"Выдвигайте своих кандидатов. Мы будем решать проблемы венесуэльцев на парламентских выборах, и неважно, кто победит", - сказал Мадуро в ходе мероприятия, которое транслировалось в его Twitter.

При этом Мадуро признал, что ситуация с распространением коронавируса может помешать проведению выборов. "В этом году у нас должны пройти выборы, если пандемия позволит", - отметил он.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 13 мая в Венесуэле зафиксировано 440 случаев заражения, умерли не менее 10 человек.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.