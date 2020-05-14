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Пандемия коронавируса нового типа

Китай выступил против обвинений ФБР в хакерских атаках на исследование коронавируса в США

Распространение слухов не поможет в борьбе с вирусом, отметили в Пекине

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Китай выразил протест и назвал "клеветой" обвинения Соединенных Штатов в том, что КНР якобы стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся исследованиями коронавируса. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Китай выступает решительно против такой клеветы и очерняющих заявлений", - сказал он. По словам дипломата, "Китай достиг огромных успехов в борьбе с заболеванием, вызываемым коронавирусом, и находится на передовой в разработке лекарственных препаратов и вакцины от коронавируса". "Здесь гораздо больше причин нам беспокоиться, что кто-то украдет [информацию о разработках вакцины] у Китая. Мы говорили много раз, что Китай является одним из наиболее пострадавших от кибератак государств, мы выступаем решительно против любых форм кибератак", - указал дипломат.

Он также отметил, что "распространение слухов не поможет в борьбе с вирусом". "Мы призываем США спасать больше жизней, играть конструктивную роль в усилении противоэпидемического сотрудничества [в мире] и перестать перекладывать ответственность путем клеветы на других", - резюмировал он.

В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Китай стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся исследованиями, касающимися разработки вакцины от коронавируса, его диагностики и лечения. Ранее в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц писала, что администрация Соединенных Штатов может расценить как агрессию атаки хакеров на фармацевтические компании и университеты, ведущие работы по созданию вакцины от коронавируса. Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно выступала с утверждениями о причастности Китая к нарушению прав американских компаний на интеллектуальную собственность.

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