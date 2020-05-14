Родственники обвиняемого в шпионаже в РФ Уилана рассчитывают на скорое завершение суда

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Родственники американца Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже, надеются, что суд над ним завершится в ближайшее время и вскоре после суда он сможет вернуться на родину. Об этом заявил его брат Дэвид Уилан в распространенном в четверг заявлении.

"Пандемия - трудное время для родственников тех, кто несправедливо арестован. К счастью, суд, похоже, рассматривает аргументы защиты быстро и, возможно, суд над Полом скоро завершится", - отметил брат обвиняемого.

Он выразил признательность сотрудникам посольства США "за продолжающиеся выступления в защиту прав Пола поддерживать контакты с родственниками", а также отметил "продолжающуюся поддержку со стороны Конгресса США, в том числе заявления членов комитета Палаты представителей по иностранным делам". "После того, как суд над Полом завершится, именно эта поддержка, как мы ожидаем, ускорит его возвращение в США", - считает он.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Первый апелляционный суд Москвы 14 мая отклонил жалобу Уилана на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее Мосгорсуд продлил арест гражданину США до 13 сентября.

По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано. Дело Уилана рассматривает Мосгорсуд.