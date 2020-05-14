В Вашингтоне заявили, что США и Россия стараются продолжить диалог о ДСНВ

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. США и Россия предпринимают усилия по продолжению диалога о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), однако в Вашингтоне пока не анонсируют деталей. Об этом заявил в четверг в ходе видеобрифинга помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Действительно, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео находятся в контакте. С обеих сторон предпринимаются усилия для продолжения диалога, - сказал Купер, отвечая на вопрос ТАСС о том, что Москва до сих пор не получила сигналов от Вашингтона о готовности продлить документ. - Однако по этому вопросу я бы не хотел заранее анонсировать, что обсуждается здесь. Я бы перенаправил [вопрос] другим моим коллегам, которые конкретно работают над этим досье".

Как отметил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай", Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ. 11 мая Рябков заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.