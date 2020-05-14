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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничения на въезд в Абхазию из России продлены до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом

Граница с РФ закрыта для въезда с 9 апреля

СУХУМ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг подписал распоряжение о продлении до 1 июня ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу.

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Граница с РФ была закрыта для въезда в Абхазию с 9 апреля после выявления первого случая заражения коронавирусом у жителя города Гагра, вернувшегося из Москвы.

"Ограничить до 1 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих Погрануправления ФСБ России в республике, Объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте президента.

В пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу до 1 июня будет организовано круглосуточное дежурство медицинской бригады, прибывающие из стран, где зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, будут изолированы на 14 дней со дня прибытия в Абхазию.

По данным оперативного штаба, с 8 по 14 мая в Абхазии зарегистрировано 14 случаев коронавируса. Среди заразившихся 11 курсантов военных вузов, вернувшихся из Москвы, двое студентов других российских вузов и один российский военнослужащий. Двое из троих заразившихся в апреле выздоровели, один умер от осложнений.

Теги
АбхазияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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