{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ООН надеется, что США и России удастся продлить ДСНВ

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ

ООН, 14 мая. /ТАСС/. ООН рассчитывает, что США и Россия смогут договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы считаем такие соглашения, как СНВ, неотъемлемой частью сферы нераспространения и разоружения, - сказал он. - Мы надеемся, что страны - участницы соглашения смогут найти путь к его продлению".

Как отметил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ. Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что в Вашингтоне пока не анонсируют деталей диалога по продлению договора.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Президенты России и Сербии обсудили ситуацию вокруг гонений на духовенство в Черногории
Президент Сербии также поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС