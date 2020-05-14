ООН надеется, что США и России удастся продлить ДСНВ

ООН, 14 мая. /ТАСС/. ООН рассчитывает, что США и Россия смогут договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы считаем такие соглашения, как СНВ, неотъемлемой частью сферы нераспространения и разоружения, - сказал он. - Мы надеемся, что страны - участницы соглашения смогут найти путь к его продлению".

Как отметил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ. Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что в Вашингтоне пока не анонсируют деталей диалога по продлению договора.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.