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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп: администрация США в ближайшее время выступит с заявлением относительно ВОЗ

Ранее президент США заявил, что Вашингтон приостановил перевод взносов ВОЗ

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена в скором времени выступить с заявлением относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания.

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"Мы сделаем заявление относительно ВОЗ в скором времени, возможно, на следующей неделе", - сказал американский президент, не приводя подробностей.

Трамп заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. 7 апреля он написал в Twitter, что эта организация финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Трамп заявил, что все меры, принятые ВОЗ в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".

Министр иностранных дел Китая Ван И в конце апреля во время телефонного разговора со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом осудил нападки на Всемирную организацию здравоохранения в связи с пандемией.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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