Черногорская оппозиция заявила, что не позволит отправить епископа Иоаникия в тюрьму

БЕЛГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Оппозиционный Демократический фронт Черногории не позволит посадить православного епископа Иоаникия в тюрьму, как это собираются сделать власти страны. Об этом заявил в четверг ТАСС лидер политического движения Андрия Мандич, пояснив, что ранее он обратился с таким предупреждением к депутатам черногорского парламента.

"Верующие люди получают информацию, что владыку Иоаникия хотят отправить в следственную тюрьму "Спуж", эту информацию я получил от нашего депутата Будимира Алексича, который является профессором Цетиньской богословской школы. Я оповестил представителей правящей коалиции, что если они это сделают, пошлют владыку Иоаникия в "Спуж", то я от имени Демократического фронта больше не буду иметь никаких обязательств по обещанию сохранять общественный мир, которое мы дали митрополиту Черногорско-Приморскому [Амфилохию]. Напротив, я буду просить митрополита вместе призвать Черногорию не позволить отправить владыку в тюрьму. Если они отправят епископа в тюрьму, то они должны быть готовы одеть военную форму, чтобы защищать то, что они считают правильным", - сказал Мандич.

"Может быть, они хотят, а у меня есть и такая информация, вызвать гражданский конфликт в Черногории, потому что те, кто украл миллиарды, надеются, что НАТО обеспечит им маленькое собственное государство, где бы они могли наслаждаться этими миллиардами. Но они должны знать, что это граница, перейти которую православный народ Черногории не позволит", - заявил оппозиционер.

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Позднее появилась информация, что епископу могут продлить задержание до 30 дней, а последующим заключением в тюрьму.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране. Поводом для недовольства стало принятие парламентом страны в ночь на 27 декабря 2019 года закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Он обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины.