Власти США считают, что за двумя терактами в Афганистане стоит группировка "ИГ в Хорасане"

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов пришли к выводу, что группировка "ИГ в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ) несет ответственность за нападение на больницу в Кабуле и теракт на похоронах в афганской провинции Нангархар. Об этом написал в четверг у себя в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Согласно оценкам правительства США, "ИГ в Хорасане" осуществила чудовищные нападения на роддом и похоронную процессию в Афганистане на этой неделе", - написал он.

12 мая мощный взрыв прогремел во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. Смертник, находившийся среди участников похоронной процессии, привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой. Практически одновременно с терактом в Нангархаре группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу в западной части Кабула. В результате этой вылазки 24 человека погибли. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани в обращении к нации заявил о том, что отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против террористов.