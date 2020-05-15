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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: разработки Канады для борьбы с коронавирусом вызвали интерес иностранных спецслужб

Какие именно страны подозревают в шпионской деятельности, источники телеканала CBC не сообщают

ОТТАВА, 15 мая. /ТАСС/. Исследования Канады в области борьбы с новым коронавирусом могут быть "желанными целями" иностранных разведок. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники в Канадской службе безопасности и разведки (CSIS).

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В ведомстве полагают, что серверы канадских научно-исследовательских центров, в которых содержится информация о последних достижениях страны в области изучения нового коронавируса, могут подвергнуться атаке хакеров по запросу третьих стран. Риск подобных атак, как считают в CSIS, "постоянно увеличивается".

В связи с этим канадские спецслужбы уже ведут активную работу с исследовательскими организациями, чьи разработки могут представлять потенциальный интерес для разведок других государств. Какие именно страны подозревают в шпионской деятельности спецслужбы Канады, не сообщается.

Оттава уже направила свыше 1,1 млрд канадских долларов ($780 млн) на поддержку исследований по поиску вакцины от коронавируса и проведение масштабного тестирования населения. 13 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что канадские ученые начали проведение серологических тестов, которые позволят выявить в крови людей антитела, способные противостоять коронавирусу.

В среду Федеральное бюро расследований США заявило, что Китай якобы стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся связанными с коронавирусом исследованиями, в том числе разработкой вакцины. В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал эти обвинения Соединенных Штатов "клеветой". Он подчеркнул, что у Пекина "гораздо больше причин беспокоиться, что кто-то украдет [информацию о разработках вакцины] у Китая". По словам дипломата, "КНР является одним из наиболее пострадавших от кибератак государств" и выступает "решительно против их осуществления".

Теги
КанадаСШАКитайТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
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